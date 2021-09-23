В Раде поддержали решение о создании Госслужбы по делам детей – нардеп Сушко

“Отдельной службе по делам детей – быть! Отклонили и вернули правительству законопроект, предусматривающий передачу в полномочия вновь Нацсоцсервисной службы вопрос защиты прав детей рядом с другими социальными вопросами оказания услуг. Рекомендовали Кабинету Министров доработать документ, в котором предусмотреть создание отдельного органа, который бы отвечал за детей комплексно”, – написал он.

Сушко напомнил, что о необходимости создания отдельного центрального органа исполнительной власти – Государственной службы Украины по делам детей – профильная временная следственная комиссия начала говорить после первых выездных заседаний в областях. Кроме того, решение было поддержано на заседаниях подкомитета по делам семьи и детей и самой ВСК.

Контекст:

Парламентская ВСК по защите прав детей также констатировала, что в Украине полностью разрушена система защиты детей, отсутствует мониторинг неблагополучных семей, нет действенных институтов по предупреждению насилия в отношении детей, в большинстве территориальных общин отсутствуют службы по делам детей, а также полностью провалена программа национального усыновления. Об этом Сушко сообщал на брифинге 9 сентября в Верховной Раде.

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