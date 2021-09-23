 

Николаевская ОГА заплатила 16 млн грн за бесплатные электронные учебники – прокуратура

23.09.2021, 18:16, Новости дня
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По данным следствия, в течение 2017-2019 годов подозреваемые заключили соглашения с руководителем частного предприятия на получение услуг по доступу к платформе cepвисив электронной школы для учащихся Николаевской области.

“Приобретенные услуги не соответствовали техническим требованиям, однако должностные лица не провели контроль за выполнением соглашений. Большинство учебных заведений области не использовали электронные сервисы из-за их несоответствия учебной программе. При этом закупленные электронные учебники и пособия безвозмездно доступны в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. В результате противоправных действий бюджет области нанесен ущерб в сумме почти 16 млн грн”, – отметили в прокуратуре.

Двум фигурантам сообщили о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Правоохранители планируют сообщить о подозрении руководителю частного предприятия по факту завладения имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191).

Мера пресечения для подозреваемых пока не избрана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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