Переработку пластика отдадут в управление умной системе

Свою новую разработку представили американские ученые из Корнеллского университета. Они создали специальную умную систему, которая сможет эффективно управлять переработкой пластика.

По словам экспертов, сфера утилизации и переработки пластиковых изделий в последние годы интересует не только экологов, но и международные организации и правительства многих стран. Также ею начали интересоваться промышленники и инвесторы, которые увидели выгоду в организации эффективной переработки отработанных пластиковых изделий.

Однако до сих пор не было технологии с достаточно высоким КПД, говорят ученые. Нужны новые решения, одним из которых вполне может стать представленная американская разработка.