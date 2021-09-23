Президент Сербии призвал к ответу НАТО и ЕС в связи с инцидентом с сербами в Косово

Президент Сербии Александр Вучич выразил озабоченность инцидентом с сербами в Косове, которых избили представители местной полиции, заявив, что «это вопрос и к НАТО, и к ЕС: почему они это допускают».

«Я очень обеспокоен избиением сербов. Но это вопрос и к НАТО, и к ЕС: почему они это разрешают?» – приводит слова Вучича ТАСС.

Он вновь призвал начать формирование предусмотренного Брюссельскими соглашениями между Белградом и Приштиной Сообщества сербских муниципалитетов – органа самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике.

Ранее на севере Косово около КПП «Брняк» косовская полиция жестоко избила трех местных сербов.

Вучич заявил, что Белград требует немедленного отвода от административной линии между Косово и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции. Утром в понедельник сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли переходы Ярине и Брняк на административной линии с Центральной Сербией. В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест. Вечером косовары применили против протестующих сербов слезоточивый газ. В настоящее время протест сербов на административной линии продолжается.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств – членов Евросоюза