Глава СУ СКР по Пермскому краю покончил с собой

Руководитель следственного управления следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме.

«Сегодня с собой покончил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Он был найден мертвым в своем доме», – передает ТАСС со ссылкой на источник в ведомства

Официально о причинах его смерти ничего не сообщается.

Сергей Сарапульцев возглавил следственное управление СКР по Пермскому краю в июле 2018 года. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника регионального подразделения СКР.