 

Глава СУ СКР по Пермскому краю покончил с собой

23.09.2021, 17:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРуководитель следственного управления следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме.

«Сегодня с собой покончил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Он был найден мертвым в своем доме», – передает ТАСС со ссылкой на источник в ведомства

Официально о причинах его смерти ничего не сообщается.

Сергей Сарапульцев возглавил следственное управление СКР по Пермскому краю в июле 2018 года. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника регионального подразделения СКР. 



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