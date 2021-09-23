 

В ФАС не исключили штрафа в случае мирового соглашения с «Яндексом»

23.09.2021, 17:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗаключение мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ и российским интернет-холдингом «Яндекс» по делу о дискриминации сторонних сервисов в поисковой системе не убережет от наложения штрафа на компанию.

«Принципиальным в данном вопросе является исполнение требований ФАС, ранее указанных в предупреждении, и соблюдение прав участников рынка. Заключение мирового соглашения не исключает возможность наложения штрафа на компанию», – приводит РИА «Новости» комментарий антимонопольной службы.

Ранее представители «Яндекса» и ФАС в арбитражном суде Москвы сообщили, что могут уладить миром спор по заявлению компании, оспаривающей возбуждение против нее антимонопольного дела.

ФАС в апреле сообщила, что возбудила дело в отношении «Яндекса» за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании может грозить оборотный штраф. В дискриминации «Яндекс» обвинили, в частности, онлайн-сервисы Ivi, Avito, ЦИАН, Profi.ru, «Туту.ru», Drom.ru, 2ГИС, Zoon.

Интернет-компанию «Яндекс» предупредили о необходимости предоставить сторонним сервисам доступ к специальным возможностям по продвижению в одноименном поисковике, которыми пользуются сервисы самой компании. Компания должна предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Сам поисковик заявлял, что не согласен с ФАС, утверждая, что часть требований ведомства уже реализована в поиске, а исполнение всех – ухудшит качество поиска.



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