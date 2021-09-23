“Наконец-то”. Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
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Артистка позирует в кадре, поджав ноги к груди и прикрывая часть тела белой простыней.
“Ну наконец-то”, – подписала она фото.
Скриншот: kamenskux / Instagram
Контекст:
Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.
В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.
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