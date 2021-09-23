В РФ создан бытовой очиститель воздуха

Один из НИИ «Росатома» представил уникальный портативный агрегат для очистки воздуха. Как сообщают авторы разработки, в данном случае речь идет не только об извлечении из воздушной массы пыли, но и об уменьшении концентрации окиси углерода.

Углекислый, а особенно угарный газ, очень опасны для здоровья человека, напоминают ученые. Бороться с ним путем проветривания можно, но довольно трудно, когда на улице стоят лютые морозы.

Представленная портативная установка может использоваться в офисах или даже обычных квартирах. Она способна очищать до 450 кубометров воздуха в час. При этом агрегат автоматически включается, когда датчики показывают повышенную концентрацию окиси углерода. А выключится он только тогда, когда показатели придут в норму.