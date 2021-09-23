В Украине появится специальная тюрьма для “воров в законе” – замминистра юстиции

“Они опасны как на свободе для всех нас, так и в месте несвободы становятся опасными субъектами. Они все равно имеют влияние. В преступной иерархии они занимают высокое положение, поэтому кто-то считает, что служит им, выполняя их приказы. Это абсолютно ненормально, что они могут влиять на администрацию, запугивая, например, персонал или саму администрацию учреждения, или влиять на других людей, отбывающих там наказание”, – подчеркнула Высоцкая.

По ее словам, чтобы криминальные авторитеты не могли пользоваться своими “полномочиями” и в том числе влиять на администрацию тюрем, их важно изолировать, для этого нужны специальные возможности, техника – видеосвязь, наблюдение, видеорегистраторы для персонала.

Кроме того, речь идет о камерном типе содержания, а не “общежитии”, где могут находиться сразу несколько заключенных. Такие учреждения государству содержать дороже, отметила Высоцкая.

“Здесь комплекс мероприятий, усиленные технические средства, например та же глушильная аппаратура с мобильной связью и т.п. Она будет стоять пока в отдельных [колониях], потому что, чтобы распространить этот опыт на все 109 учреждений, мы пока не имеем средств. Поэтому начинаем с такого опасного сегмента, как “вор в законе”, – уточнила заместитель министра.

Министерство рассчитывает, что первое учреждение специально для “воров в законе” сможет принять осужденных по этой статье уже в следующем году.

Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире “воров в законе” и 111 криминальных авторитетов.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине не осталось “воров в законе”, а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.

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