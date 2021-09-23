 

СБУ взяла Шефира под охрану

23.09.2021, 16:32, Новости дня
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Об этом 23 сентября со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили “Украинская правда” и “РБК-Украина”.

“РБК-Украина” отметило, что Шефир до покушения не находился под государственной охраной, поскольку не попадает в число тех, кому охрана положена по должности. Обычно жертвы покушений переходят под защиту Национальной полиции и в отдельных случаях – Службы безопасности Украины.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Политик не пострадал, его водитель был ранен. Автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии “Квартал 95”.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Президент Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что “ответ будет сильным”, и заявил, что считает самой вероятной версией покушения “реакцию на реальные изменения в государстве”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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