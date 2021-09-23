 

Более 40 миллионов людей не знают, что они страдают от болезни Альцгеймера

23.09.2021, 16:22, Новости дня
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Как сообщили в Международной организации по борьбе с ADI (болезнью Альцгеймера), в мире сейчас проживает около 41 миллиона людей, страдающих от деменции, но даже не знающих о свое диагнозе.

Однако именно постановка диагноза крайне важна для того, чтобы больные могли получить не только соответствующее лечение, но и социальную поддержку.

Кстати, за последние годы медицина значительно продвинулась в данной области. Па потому перед больными открываются реальные возможности значительно облегчить свое состояние. По данным исследователей, даже в наиболее развитых странах диагностировано не более 90% случаев заболевания Альцгеймером. По прогнозам, до 2050 года количество случаем такого заболевания в мире составит около 130 миллионов.



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