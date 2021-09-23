Поздняков предсказал вхождение РФ в пятерку лидеров зимней Олимпиады в Пекине

Российская сборная на Олимпиаде в Китае может войти в пятерку лучших в общем медальном зачете, предположил глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков.

«Во время исполкома [ОКР] был заслушан доклад спортивного директора, где прозвучал ряд цифр. Они оптимистично дают понять, что на этих Играх мы будем в пятерке-шестерке ведущих стран», – цитирует Позднякова ТАСС.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине с большой долей вероятности пройдут без зрителей.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года.