Арестован ранивший и сбросивший жену с балкона житель Петербурга

Приморский районный суд вынес постановление об аресте Рустама Мурсалова, ранившего ножом и сбросившего с балкона 13-этажа супругу. Его обвиняют в убийстве.

«Приморский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Мурсалова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство)», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, передает РИА «Новости». Мужчина арестован по 20 ноября 2021 года, вину он признал полностью.

По версии следствия, Мурсалов ударил жену 10 раз ножом в шею, после чего сбросил ее с балкона общего пользования.

По данным местных СМИ, женщина называла себя блогером и зарабатывала секс-коучингом. Муж, возможно, приревновал жену, в том числе из-за заработка, поэтому решил расправиться с ней.

Ранее тело женщины с 13 колото-резаными ранами нашли в подмосковной Балашихе, убийцу ищут.