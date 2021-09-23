Победительница “Холостяка 9” Квиткова обвинила визажистов в том, что они заразили ее инфекцией

Ролик с заявлением Квитковой также размещен на YouTube-канал Glam Wish.

“В воскресенье у меня были две важные съемки, где меня красили визажисты. На следующее утро я проснулась с инфекцией на глазах”, – сообщила блогер.

Квиткова обратилась за помощью к медикам, и те диагностировали у нее острый конъюнктивит. Болезнь также передалась ее двухмесячному сыну.

По словам блогера, врачи назначили четыре вида капель и мазь.

“Появилось правило, которое я должна была внести в свою жизнь давно – всегда с собой на съемки носить свои кисти и тушь”, – резюмировала она.

ВИДЕОВидео: Glam Wish / YouTube

Контекст:

В 2019 году Дарья Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу “Холостяк”, главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок. 13 июля у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

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