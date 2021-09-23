Глава IIHF заявил о возможном проведении Олимпиады в Пекине без зрителей

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине с большой долей вероятности пройдут без зрителей, сообщил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель во время конгресса организации.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

«Решение о том, будут ли болельщики на Играх в Пекине, мы ожидаем в октябре. Насколько я понимаю, будет как в Токио, где болельщиков на соревнованиях не было», – передает ТАСС слова Фазеля.

Проведение XXIV зимней Олимпиады в Пекине запланировано с 4 по 20 февраля 2022 года. Между тем в мае спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае. МИД КНР выразил протест США из-за предложения бойкотировать Олимпиаду.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года.