“Больше не выгляжу, как прежде”. 56-летняя Линда Евангелиста заявила, что операция по откачиванию жира изуродовала ее до неузнаваемости

“Отвечу поклонникам, которые спрашивали, почему я не работаю, пока карьера моих сверстников процветает. Причина в том, что я была жестоко изуродована процедурой CoolSculpting Zeltiq (безоперационная липосакция. – “ГОРДОН”), которая сделала прямо противоположное тому, что было обещано”, – написала модель.

По словам Евангелисты, у нее развилась парадоксальная гиперплазия жировой ткани.

“Вместо того, чтобы уменьшить количество жира, процедура увеличила жировые клетки. Я осталась навсегда деформированной. Ничего не изменилось даже после двух болезненных, безуспешных корректирующих операций. Я осталась, как пишут СМИ, “неузнаваемой. Я так устала от этого. Я бы хотел выйти из дома с высоко поднятой головой, несмотря на то, что больше не выгляжу, как прежде”, – резюмировала она.

Модель не стала публиковать свои новые снимки.

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Публикация от Linda Evangelista (@lindaevangelista)

Контекст:

Линда Евангелиста родилась в 1965 году в Канаде. После победы на местном конкурсе красоты “Мисс Ниагара”, 15-летняя Евангелиста получила предложение о сотрудничестве от американского агентства.

Она принимала участие в рекламных съемках для Yves Saint Laurent, Calvin Klein, Chanel, Versace, Ralph Lauren. В 1996 году подписала эксклюзивный контракт с косметической фирмой Yardley и снялась в клипах американского певца Джорджа Майкла Freedom и Too Funky.

В 2007 году Евангелиста родила сына. Его отец – французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, супруг американской актрисы Сальмы Хайек. Пино Евангелиста расстались еще до рождения ребенка.

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