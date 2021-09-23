Марка Honda обновила кроссовер Passport и добавила ему версию для бездорожья

Японский автобренд Honda презентовал обновленный кроссовер Honda Passport.

Данная модель выпускается с 2018 года, однако теперь предложили ряд существенных доработок для специальной версии для бездорожья TrailSport. Автомобиль получил модернизированную решетку радиатора, новые бамперы, головную оптику и ходовые огни. Также усовершенствовали шасси, установили дополнительную защиту днища и крупные колесные диски.

Под капотом кроссовера установлен 3,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 283 л.с. Кроме того, модель оснащается девятиступенчатой трансмиссией и системой полного привода. Пока разработчики не раскрывают стоимость данной модели. Среди новшеств предусмотрена функция распределения тяги.