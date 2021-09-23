В мире сделали 6 млрд прививок от COVID-19

Вакцинация стартовала в 184 странах. последний суточный показатель составил 31,5 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (2,18 млрд доз, полностью вакцинированы 73% населения);

Индия (833,7 млн доз, полностью вакцинированы 15,3% населения);

страны Евросоюза (558 млн доз, полностью вакцинированы 63,9% населения);

США (387,5 млн доз, полностью вакцинированы 54,9% населения);

Бразилия (224,9 млн доз, полностью вакцинированы 38,7% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальдивах (89,4%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 22 сентября первую дозу вакцины получили 6,4 млн человек, а 5,2 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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