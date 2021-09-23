 

Поисковая группа Ан-26 в Хабаровске наткнулась на медведей

23.09.2021, 7:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОдна из групп, разыскивающая пропавший с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае, наткнулась на территории Большехехцирского заповедника на медведей, люди не пострадали.

«В ходе поиска пропавшего самолета одна из наземных групп наткнулась на территории заповедника на медведей», – рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб.

По его словам, пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МЧС региона агентству рассказали, что поиски с воздуха пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 завершены из-за неблагоприятной метеообстановки.

«Работа вертолетов закончилась, метеообстановка неблагоприятная», – рассказали в пресс-службе регионального главка.

По данным МЧС, самолет пропал с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска, предположительно, у заповедника Хехцир. На борту находился экипаж из шести человек, Ан-26 выполнял технический полет. Поиски самолета осложнены темным временем суток и плохой погодой.

Ранее выдвигались предположения, что причиной возможной авиакатастрофы могли стать ошибка пилотирования и сложные погодные условия. Также звучала версия о том, что Ан-26 мог столкнуться с сопками в заповеднике Хехцир.

Поиски решили не приостанавливать на ночь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.02 / Кандидат в премьеры от партии Санду не получила ни одного голоса в парламенте

05.12 / Суд восстановил на службе экс-командира роты харьковского “Беркута”. В министерстве заявили, что таким “не место” в рядах полиции

15.07 / Американские СМИ написали о российском «оружии будущего»

01.09 / Полиция Берлина объяснила видео с избитой участницей протестов

21.05 / Кличко заявил об отсутствии конфликта с Зеленским

03.11 / США потребовали от Кипра перестать пускать корабли ВМФ России

20.08 / Следствие по делу Медведчука и Козака завершено – Венедиктова

14.03 / В Луцке в результате взрыва гранаты погиб ветеран войны на Донбассе – СМИ

02.10 / С начала оккупации Крыма в армию РФ незаконно призвали около 25 тыс. человек – МИД Украины

11.11 / Военная помощь Украине и поддержка в борьбе с коррупцией. Аслунд рассказал, какой может быть внешняя политика Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика