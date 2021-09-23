Поисковая группа Ан-26 в Хабаровске наткнулась на медведей
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Одна из групп, разыскивающая пропавший с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае, наткнулась на территории Большехехцирского заповедника на медведей, люди не пострадали.
«В ходе поиска пропавшего самолета одна из наземных групп наткнулась на территории заповедника на медведей», – рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб.
По его словам, пострадавших нет.
В пресс-службе ГУ МЧС региона агентству рассказали, что поиски с воздуха пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 завершены из-за неблагоприятной метеообстановки.
«Работа вертолетов закончилась, метеообстановка неблагоприятная», – рассказали в пресс-службе регионального главка.
По данным МЧС, самолет пропал с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска, предположительно, у заповедника Хехцир. На борту находился экипаж из шести человек, Ан-26 выполнял технический полет. Поиски самолета осложнены темным временем суток и плохой погодой.
Ранее выдвигались предположения, что причиной возможной авиакатастрофы могли стать ошибка пилотирования и сложные погодные условия. Также звучала версия о том, что Ан-26 мог столкнуться с сопками в заповеднике Хехцир.
Поиски решили не приостанавливать на ночь.
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