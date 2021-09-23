 

Китайский дипломат назвал безответственным создание AUKUS

23.09.2021, 7:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСоздание партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS) подрывает региональную безопасность и является чрезвычайно безответственным шагом, сообщил посол Китая в США Цинь Ган.

В ходе видеоконференции, организованной фондом Джорджа Буша-старшего и центром Джимми Картера, китайский дипломат заявил: «Сотрудничество по атомным подлодкам между США, Великобританией и Австралией лишь ускорит гонку вооружений. Оно подрывает региональный мир и стабильность и пренебрегает международными усилиями по нераспространению (ядерных вооружений)». «Это чрезвычайно безответственно», – передает ТАСС слова посла.

Он считает, что «вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе должны совместно решаться» расположенными там странами. «Китай будет пристально следить за развитием ситуации», – отметил Цинь Ган.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.



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