В ПФР объяснили условия повышения пенсии без привязки к фиксированным датам

Повышение пенсии в связи с достижением 80 лет, приобретением стажа на Севере или увольнением с работы не привязано к фиксированным датам в течение года, сообщил Пенсионный фонд России.

В ведомстве уточнили, что в таких случаях увеличение выплат происходит при наступлении соответствующих обстоятельств. «Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста», – передает РИА «Новости» сообщение ПФР.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что этой категории граждан автоматически устанавливают надбавку по имеющимся данным, и пенсионерам не нужно предпринимать какие-либо действия.

«Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере», – отметили в ведомстве. В ПФР заключили, что в таком случае следует подать заявление с подтверждающими документами, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца.

Напомним, россиянам разъяснили условия доплаты к пенсии за родственников.