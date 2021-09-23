Саакашвили о покушении на Шефира: Правоохранительные органы расшатаны, украинцы не защищены

“Это нападение демонстрирует, что правоохранительные органы в Украине полностью расшатаны из-за коррупции и безнаказанности преступников. Не только должностные лица и известные обществу люди – все граждане Украины очень незащищены”, – написал он.

Политик отметил, что инцидент произошел недалеко от его дома в Лесниках Киевской области, и рассказал, что был “шокирован новостью о покушении”.

“Сергей Шефир – один из самых порядочных и неагрессивно-безобидных людей, которых я знаю. Полностью исключаю, что по отношению к нему могли быть какие-то личные мотивы, чтобы поднять руку на его жизнь. Здесь, я думаю, однозначно нужно искать более широкий контекст, в этом президент [Украины Владимир] Зеленский полностью прав”, – объяснил Саакашвили.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/395763611919242

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Политик не пострадал, его водитель был ранен. Автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии “Квартал 95”.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что “ответ будет сильным”, и заявил, что считает самой вероятной версией покушения “реакцию на реальные изменения в государстве”.

Первый заместитель главы МВД Евгений Енин сообщил, что патроны, которыми обстреляли автомобиль Шефира, не выпускались в Украине и почти не использовались ранее на территории страны.

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