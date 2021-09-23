 

Комаровский рассказал, когда не стоит вакцинироваться от COVID-19

23.09.2021, 7:22, Новости дня
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“Это острый период инфекционной болезни, высокий уровень интерферона в крови, – вакцина может не сработать. Дальше, иммуносупрессивная терапия, то есть ты сейчас получаешь препараты, которые подавляют иммунитет, это, как правило, химиотерапия при некоторых онкозаболеваниях, и аллергическая реакция на один из компонентов вакцины, причем это не просто аллергическая реакция, а анафилаксия, непереносимость”, – сказал медик.

По его словам, человек должен знать, если у него острый период инфекционной болезни. А люди с серьезными патологиями или аллергией должны носить с собой бейдж или брелок с указанием группы крови, на что есть аллергия и каким заболеванием страдает.

Комаровский подчеркнул, что “медицинская наука всего мира говорит, что если человек имеет хроническое заболевание, то его надо прививать в первую очередь”.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

По состоянию на 22 сентября в Украине одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 6,43 млн человек, почти 5,25 млн – две дозы препарата.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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