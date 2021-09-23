Россия усомнилась в пользе для ООН от глубокого сотрудничества с НАТО

Есть серьезные и обоснованные сомнения в том, что глубокое сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ульянов указал в Twitter, что «природа» ООН и НАТО «существенно различается». По его словам, «достаточно вспомнить агрессию НАТО против бывшей Югославии».

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, заявив журналистам, что «Россия не собирается присоединяться к НАТО».