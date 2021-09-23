«Борей» Джонсон раскритиковал лягушонка Кермита в ООН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что подумывал сменить имя, став Бореем Джонсоном – в честь бога северного ветра в греческой мифологии и в знак поддержки возобновляемых источников энергии.

«Мы создали огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Голландией. Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном», – передает ТАСС обращение Джонсона к собравшимся в зале Генеральной Ассамблеи.

Выступление Джонсона было посвящено проблемам экологии и борьбе с изменениями климата, однако выстроил его британский премьер в своем традиционном шуточном стиле. Так, он вспомнил персонажа «Маппет-шоу» лягушонка Кермита. «Когда лягушонок Кермит сказал, что быть зеленым не просто, – я скажу, что он был не прав. Это и легко, и приятно, и правильно. А еще лягушонок Кермит слишком плохо относился к мисс Пигги», – указал Джонсон.

Однако британский премьер в поддержку своих взглядов на борьбу с изменениями климата обращался и к более серьезным авторитетам – например древнегреческому драматургу Софоклу.

Напомним, энергетики оценили эффективность получения электричества из дождя.