 

Рубль укрепился к доллару и евро

23.09.2021, 7:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРубль в начале торгов символически укрепляется к доллару и евро, отыгрывая рост стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» символически снижался на 10 копеек, до 72,87 рубля, курс евро – на 14 копеек, до 85,3 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,25% – до 76,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».  



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