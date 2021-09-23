Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль в начале торгов символически укрепляется к доллару и евро, отыгрывая рост стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» символически снижался на 10 копеек, до 72,87 рубля, курс евро – на 14 копеек, до 85,3 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,25% – до 76,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».