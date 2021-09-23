Хафтар покинул пост командующего Ливийской национальной армией

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар назначил исполняющего обязанности главы ЛНА генерал-полковника Абдель Раззака ан-Назури.

«Генерал-полковник Абдель Раззак ан-Назури назначается исполняющим обязанности командующего … на срок три месяца, начиная с 23.09.2021 до 24.12.2021», – цитирует распоряжение Хафтара РИА «Новости».

В Ливии 24 декабря пройдут всеобщие выборы, Хафтар не заявлял о намерении выдвигаться на высший пост в государстве.

В марте переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года. Палата представителей Ливии утвердила большинством голосов состав Правительства национального единства страны. Его лидеров избрали делегаты противоборствующих сторон в Ливии на встрече в Женеве в феврале.