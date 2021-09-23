 

Хафтар покинул пост командующего Ливийской национальной армией

23.09.2021, 6:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар назначил исполняющего обязанности главы ЛНА генерал-полковника Абдель Раззака ан-Назури.

«Генерал-полковник Абдель Раззак ан-Назури назначается исполняющим обязанности командующего … на срок три месяца, начиная с 23.09.2021 до 24.12.2021», – цитирует распоряжение Хафтара РИА «Новости».

В Ливии 24 декабря пройдут всеобщие выборы, Хафтар не заявлял о намерении выдвигаться на высший пост в государстве.

В марте переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года. Палата представителей Ливии утвердила большинством голосов состав Правительства национального единства страны. Его лидеров избрали делегаты противоборствующих сторон в Ливии на встрече в Женеве в феврале.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.11 / Лавров отреагировал на заявление Турции об участии в миссии в Карабахе

10.09 / Верующим проводить встречи нельзя, а протестующим всё можно – Fox News обвинил власти Сиэтла в дискриминации

19.07 / Гройсман: Быть близкими с коммунистическим Китаем политически – опасно для Украины. С ним нужно сотрудничать только экономически

18.08 / Яма похвастался, что “подержался за олимпийское золото” и сфотографировался с Беленюком

02.05 / В Берлине участники первомайской демонстрации забросали полицию камнями и бутылками

03.02 / США назвали сроки принятия решения о санкциях по «Северному потоку – 2»

02.05 / На Землю обрушивается сильная солнечная буря

25.06 / Медведев одним из первых проголосовал по поправкам в Конституцию

28.08 / Врачи реанимировали двух «умерших» при пожаре в больнице Ярославля

11.05 / Шабунин отремонтировал сожженный почти год назад дом. По его словам, злоумышленников до сих пор не задержали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика