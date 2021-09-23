 

Найдены обломки пропавшего в Хабаровском крае Ан-26

23.09.2021, 6:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника найдены обломки самолета Ан-26, пропавшего под Хабаровском, сообщили в Восточном МСУТ СК России.

К месту обнаружения обломков направили наземную поисково-спасательную группу. В дирекции заповедников Хабаровского края подтвердили обнаружение обломков в трех километрах от дороги поселка Корфовского, передает РИА «Новости».

В СК сообщили, что были допрошены «авиатехники ЗАО «Летные проверки и системы». Они «производили техническое обслуживание» самолета перед вылетом. Следователи изъяли «карту-наряд на оперативное техническое обслуживание и задание на полет».

Кроме того, в аэропорту изъяты образцы топлива, «произведена выемка документации по прохождению предполетного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования», а также «летной и технической документации на воздушное судно и членов экипажа».

Как сообщалось на сайте главка МЧС по Хабаровскому краю утром из Хабаровска в предполагаемый район нахождения самолета вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ со спасателями на борту.

Напомним, самолет пропал с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска, предположительно, у заповедника Хехцир. На борту находился экипаж из шести человек, Ан-26 выполнял технический полет. Выдвигались предположения, что причиной возможной авиакатастрофы могли стать ошибка пилотирования и сложные погодные условия. Также звучала версия о том, что Ан-26 мог столкнуться с сопками в заповеднике Хехцир.



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