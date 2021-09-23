Главы МИД стран – постоянных членов СБ ООН встретились с Гутерришем

Началась встреча глав внешнеполитических ведомств России, Великобритании, Китая, США и Франции с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщают информационные агентства.

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме, тема и предполагаемая продолжительность заранее не сообщались, передает РИА «Новости».

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также министрами иностранных дел ряда стран, включая первую встречу с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.