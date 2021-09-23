Названа дата официальной презентации видеокарты AMD Radeon RX 6600

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23.09.2021, 2:38, Новости дня
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Как стало известно из компетентных источников, новую версию видеокарты AMD Radeon RX 6600 компания AMD должна официально представить 13 октября.

Данный видеоускоритель позиционируется как бюджетный. Однако эксперты сомневаются в том, что невысокая рекомендованная цена производителя не вырастет, благодаря стараниям розничных продавцов и всемирному дефициту видеокарт. Вообще-то, заявленная стоимость не должна превышать 330 американских доллара. Но будет замечательно, если после старта продаж вам удастся купить эту модель хотя бы за шесть сотен, считают специалисты.

Конструкция видеокарты состоит из 28 вычислительных блоков. Всего она содержит 1792 процессора. Объем памяти в устройстве составит 8 Гб.



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