Жена Ярошенко рассказала о трехдневном избиении мужа американцами в Либерии

В 2010 году в Либерии сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками три дня избивали задержанного ими россиянина Константина Ярошенко, сообщила его жена Виктория.

Виктория Ярошенко рассказала, что ее мужа «наголо раздели и посадили на табурет с тремя ножками», он «так просидел с 28 по 30 мая» 2010 года. По ее словам, «прикованного к табуретке» россиянина «били по голове, по пяткам, выбили зубы, душили» в течение трех суток. В США Ярошенко привезли без паспорта и визы, так что «таможня американская его не пропускала». Ему «подсунули какую-то бумагу», но Ярошенко «отказался» подписывать. После этого россиянина «отвели в туалет и снова избили», рассказала Виктория Ярошенко. «Естественно он подписал. Ему просто деваться некуда было», – приводит ее слова ТАСС.

При этом американские медики, дававшие заключение о здоровье россиянина, заявили, что никаких повреждений нет. Супруга Ярошенко сообщила, что ее мужу «сломали палец на ноге, но он этого даже не почувствовал после этих побоев», а «потом он начал хромать, потому что кость неправильно срослась».

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников намерен обратиться к властям США с требованием провести расследование обстоятельств, при которых Ярошенко подвергался пыткам. Мельников пояснил, что беседовал по телефону с Ярошенко и тот сообщил, что его пытали в специальной комнате, отбили внутренности, не давали спать и есть на протяжении трех суток, а затем вывезли на военную базу в США, где снова подвергли пытками и избиениям.

Адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщил, что подвижек в вопросе оказания медицинской помощи Ярошенко пока нет. По его словам, «особенно остро стоит тема с зубами», Ярошенко «просто не может жевать».

7 сентября 2011 года Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы. Он отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского Управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.