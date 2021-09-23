Лавров предупредил об отсутствии у РФ намерения вступать в НАТО
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Прибывший в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Сергей Лавров встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Встреча прошла за закрытыми дверями, но во время протокольного фотографирования Лавров сообщил журналистам: «Не испытывайте удачу. РФ не собирается присоединяться к НАТО», – передает ТАСС.
Кроме того, Лавров встретился с египетским коллегой Самехом Шукри и пригасил его посетить Москву. Выступление Лаврова с трибуны Генассамблеи запланировано на 25 сентября, передает РИА «Новости».
В 2017 году российский президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну признался, что предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления РФ в НАТО.
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