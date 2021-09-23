 

Лавров предупредил об отсутствии у РФ намерения вступать в НАТО

23.09.2021, 1:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрибывший в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Сергей Лавров встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Встреча прошла за закрытыми дверями, но во время протокольного фотографирования Лавров сообщил журналистам: «Не испытывайте удачу. РФ не собирается присоединяться к НАТО», – передает ТАСС.

Кроме того, Лавров встретился с египетским коллегой Самехом Шукри и пригасил его посетить Москву. Выступление Лаврова с трибуны Генассамблеи запланировано на 25 сентября, передает РИА «Новости».

В 2017 году российский президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну признался, что предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления РФ в НАТО.



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