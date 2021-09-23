 

Зеленский в ООН заявил, что на Донбассе погибло почти 15 тыс. человек

23.09.2021, 1:04, Новости дня
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“Пора просыпаться. Если честно, Украина не засыпала. Это сложно сделать под звуки взрывов, под звуки выстрелов, которые звучат на нашем оккупированном Донбассе восьмой год подряд. В 2019 году с этой трибуны я сказал: “Война в Украине – это более 13 тыс. погибших, 30 тыс. раненых. Представьте: 1,5 млн людей вынуждены бросить свои дома”. Ежегодно эти цифры звучат в ООН с одной лишь поправкой: ежегодно эти цифры, к сожалению, растут. Я говорил об этом в 2020 году и говорю в 2021-м. И это уже почти 15 тыс. погибших людей. Вот вам цена свободы. Вот вам цена независимости”, – сказал президент.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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