Зеленский предложил странам ООН собираться возле горячих точек

По словам президента, Украина “не засыпала”, поскольку это “сложно сделать под звуки взрывов, под звуки выстрелов, которые звучат на нашем оккупированном Донбассе восьмой год подряд”.

“Возможно, в Central Park или в Madison Square выстрелы слышны не так громко, как в Украине, в авдеевской “промке” или на Светлодарской дуге. Мы хотим оживить ООН. Может, для этого ООН должна двигаться? Быть мобильной, быстрой? Может, пришло время нам встречаться там, где можно реально услышать и увидеть эти глобальные проблемы? В мире тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них”, – сказал он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте ассамблеи. Общие дебаты ГА ООН проходят с 21-го по 27 сентября.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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