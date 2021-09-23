Зеленский предложил странам ООН собираться возле горячих точек
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
По словам президента, Украина “не засыпала”, поскольку это “сложно сделать под звуки взрывов, под звуки выстрелов, которые звучат на нашем оккупированном Донбассе восьмой год подряд”.
“Возможно, в Central Park или в Madison Square выстрелы слышны не так громко, как в Украине, в авдеевской “промке” или на Светлодарской дуге. Мы хотим оживить ООН. Может, для этого ООН должна двигаться? Быть мобильной, быстрой? Может, пришло время нам встречаться там, где можно реально услышать и увидеть эти глобальные проблемы? В мире тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них”, – сказал он.
Контекст:
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте ассамблеи. Общие дебаты ГА ООН проходят с 21-го по 27 сентября.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет