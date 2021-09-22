В Запорожье на территории медуниверситета взорвался баллон. Полиция начала расследование

Сообщение о взрыве поступило в полицию около 14.10.

“Предварительно установлено, что при выполнении работ по очистке канализации на автомобиле ЗИЛ произошел взрыв баллона. Пострадавших нет”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса (нарушение требований законодательства об охране труда).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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