В Запорожье на территории медуниверситета взорвался баллон. Полиция начала расследование
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Сообщение о взрыве поступило в полицию около 14.10.
“Предварительно установлено, что при выполнении работ по очистке канализации на автомобиле ЗИЛ произошел взрыв баллона. Пострадавших нет”, – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса (нарушение требований законодательства об охране труда).
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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