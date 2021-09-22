 

Украина работает над увеличением финансовой поддержки со стороны США в $1 млрд в год – МИД

22.09.2021, 23:16, Новости дня
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“Я уже начал диалог с Конгрессом и Администрацией США о том, что уровень финансовой поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов должен достичь отметки в $1 млрд в год, и это должно произойти в ближайшие годы. Для этого есть все политические и оборонные предпосылки “, – сказал Кулеба.

По его словам, в Конгрессе США “уже есть много сил, которые поддерживают такую инициативу”.

“Клуб государств, получающих от США миллиард и более долларов помощи в год – это “клуб избранных”. Это лучше любых общих статусов, потому что это реальная практическая помощь, и мы работаем над ее привлечением”, – подчеркнул глава МИД Украины.

Кулеба считает, что значительная часть помощи от Штатов должна идти на сектор безопасности Украины. Глава МИД отметил, что “вопросы укрепления противоракетной и противовоздушной обороны Украины входят в наиболее приоритетные в диалоге государства с США”.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/3260828394147095/

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд.

Кулеба говорил, что с 2014 года по июль 2021-го США предоставили Украине около $2,5 млрд военной помощи.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году до в общей сложности $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи.

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

В Конгрессе США предложили увеличить сумму помощи Украине в оборонном бюджете Штатов на 2022 год до $300 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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