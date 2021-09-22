США пожертвуют другим странам еще 500 млн доз вакцин от COVID-19

“Сегодня президент [Джо] Байден объявит, что США жертвуют дополнительно полмиллиарда доз вакцин Pfizer/BioNTech от COVID-19 странам с низким и средним уровнем доходов по всему миру. Поставки начнутся в январе 2022 года”, – говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что вместе с этой партией общее количество доз вакцин, которые намерены пожертвовать США, превысило 1,1 млрд доз.

Администрация американского президента сообщила, что на сегодняшний день США уже отправили почти 160 млн доз вакцины в 100 стран, пожертвовав больше вакцин, чем все другие страны вместе взятые, “бесплатно и без каких-либо обязательств”.

Контекст:

17 мая Байден заявлял, что к концу июня 2021 года Соединенные Штаты отправят 80 млн доз вакцин, чтобы помочь странам, борющимся с пандемией коронавируса. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 1 июня, что власти США сообщат о распределении вакцины “где-то в течение следующей недели или двух недель”.

Как пишет CNN, Байден заявлял, что США предоставят другим странам 60 млн доз вакцины от AstraZeneca, а также препараты фирм Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.

10 июня Байден сообщил, что Соединенные Штаты передадут 500 млн доз вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech 92 странам с низким и средним уровнем дохода.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По состоянию на 22 сентября в мире сделали 6 млрд прививок от коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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