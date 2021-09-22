В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду нападений на школы

Госсовет Татарстана внес в Госдуму проект закона, предлагающий ввести уголовную ответственность за пропаганду в интернете среди детей насилия, причинения вреда собственному здоровью, нападений на учебные заведения, сообщают информационные агентства. В кабмине инициативу не поддержали.

В пояснительной записке указывается, что сейчас законом не предусмотрено наказание за публикацию в Сети материалов, содержащих пропаганду «нападения учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения при отсутствии призыва к совершению терактов», «оправдание» таких нападений или «информацию, призывающую к нанесению себе телесных повреждений без суицидальных намерений (движение «Self Harm»)», передает РИА «Новости».

Законопроект предлагает ввести ответственность за распространение деструктивной информации, которая побуждает к совершению насилия в отношении других граждан или собственного тела и создает или может создать угрозу причинения вреда. К деструктивной информации предлагается относить все фото-видеоматериалы, аудио или словесную информацию, призывающую нанести вред окружающим или собственному здоровью, а также оправдывающую подобные действия.

Госсовет Татарстана призвал внести в УК статью «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан и (или) нанесения вреда собственному здоровью». Предлагается ввести наказание в виде штрафа от 300 до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период от года до 18 месяцев. Кроме того, в качестве возможного наказания предлагаются обязательные или исправительные работы, а также ограничение свободы на срок до трех лет.

В случае предварительного сговора или совершения преступления группой лиц, причинения вреда здоровью, тяжких последствий срок наказания может быть увеличен до шести лет. Кроме того, предусматривается запрет занимать определенные должности на срок до 15 лет.

Подчеркивается, что такие меры «позволят сократить распространение деструктивного контента в сети интернет, а в случае его выявления принимать исчерпывающие меры по изобличению и привлечению к ответственности виновных лиц».

В кабмине инициативу не поддержали, так как описанные деяния уже могут подпадать под определенные статьи УК.

В понедельник студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Погибли шесть человек, еще 43 пострадали (девять были госпитализированы в тяжелом состоянии). Подозреваемый был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Напавший на вуз владел оружием законно. Студенту, устроившему стрельбу, ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии.

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