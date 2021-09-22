 

США предложили помощь в расследовании стрельбы по машине помощника Зеленского

22.09.2021, 22:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСША подтвердили, что готовы помочь Украине в расследовании стрельбы по автомобилю помощника украинского президента Сергея Шефира, сообщил замглавы МВД Украины Евгений Енин.

Енин сообщил, что «буквально этим вечером» украинская сторона «получила подтверждение от американских коллег о готовности предоставить помощь в обеспечении максимально оперативного раскрытия данного преступления», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение. Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.



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