 

Зеленский заявил о способности Украины усилить НАТО

22.09.2021, 19:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСевероатлантический альянс без Украины будет слабее, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе второго за месяц визита в Соединенные Штаты.

«Мы видим, как разворачиваются события, отношения Соединенных Штатов, особенно в оборонных процессах, в оборонных контрактах с Европейским Союзом. Не все так спокойно. Мне кажется, что Украина не просто не в тупике сегодня. Я считаю, что Украина, наконец-то, может спокойно говорить, и я об этом мечтал, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее. И это уже видно», – цитирует Зеленского РИА «Новости».

В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.

В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. В апреле он заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.



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