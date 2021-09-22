 

Филологи из Финляндии объяснили, почему во многих языках схожая грамматика

22.09.2021, 17:42, Новости дня
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Филологи из университета в городе Хельсинки (Финляндия) взялись пояснить странный, на первый взгляд, феномен. Почему в разных языках грамматика очень похожа? Отвечая на данный вопрос, ученые отмечают, что языки формировались из-за потребностей передавать одну и ту же информацию.

Именно поэтому, считают лингвисты, в любом языке мы найдем такие явления, как доказательность и модальность, пространственные и временные понятия. На раннем этапе развития люди должны были сообщать друг другу примерно одну и ту же информацию. Они делали это в разных регионах и сообществах по-своему. Однако у всех языков, в том числе и неродственных, наблюдаются общие черты.

Также схожесть поясняется общим геномом людей, принадлежащих к разным расам и народам. Напомним, что в данный момент на Земле функционирует около семи тысяч языков.



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