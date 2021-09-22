Эксперт Центра Разумкова назвал заявление Ватерландера о газе за одну гривну манипуляцией

“Отто Ватерландер назвал затраты на добычу – одна гривна за кубометр. Даже если брать себестоимость по бухгалтерскому учету, реальная себестоимость добычи кубометра составляет в разы выше. Это первое. Второе – по себестоимости никто не определяет цену газа в Европе и в мире. В Европе цена образуется или через долгосрочные контракты, привязанные к бирже, или на спотовом рынке цена определяется спросом и предложением. Никто никому не продает газ по себестоимости – ни одна нефтегазовая компания в мире не станет продавать газ по такому принципу. Просто смешно – говорить, что газ можно продавать за одну гривну”, – заявил эксперт.

Он объяснил, что для рынка имеют значение только рыночные принципы, которые не привязаны к себестоимости.

“В Европе вообще применяется сейчас гронингенская система, еще с 70-х годов. В соответствии с ней применяются принципы импортного паритета. Система эволюционировала – рынки природного газа стали такими же конкурентными, как рынок нефти или стали. И ценообразование на газовом рынке является понятным и прозрачным”, – подчеркнул Омельченко. – Речь идет лишь о том, чтобы всколыхнуть популистскую волну против госкомпании, когда топ-менеджер, скорее всего, собирается покинуть компанию и использует сейчас в своей риторике манипуляции”.

Контекст:

Ватерландер сделал заявление о себестоимости добычи газа в Украине в опубликованном 21 сентября интервью “Экономической правде”.

“Еще один пункт по добыче. Есть много непонимания, приносит ли добыча газа нам потери. На мой взгляд, “Нафтогаз” стабильно генерирует наличные. Добыча газа стоит нам около одной гривны за кубический метр. Мы продаем газ по семь гривен за кубометр украинским домохозяйствам и предприятиям ТКЭ”, – сказал он.

В этом же интервью топ-менеджер сообщил, что уведомил наблюдательный совет компании о намерении подать в отставку.

“Я написал письмо наблюдательному совету компании, в котором отметил, что больше не чувствую, что могу работать эффективно. Я попросил помочь урегулировать эту ситуацию, потому что “Нафтогаз” должен принимать решения о важных вещах, ему нужна эффективная исполнительная команда”, – сообщил Ватерландер.

В феврале тогдашний врио министра энергетики Украины Юрий Витренко называл другую себестоимость добычи – три гривны за кубометр.

“К сожалению, “Нафтогаз” закупал газ летом и осенью 2019 года, когда газ был дорогой, примерно столько же, сколько стоит сейчас. Поэтому “Нафтогаз” на этом газе ничего особо не заработал. Он зарабатывает на газе собственной добычи, которого, как я и говорю, себестоимость примерно до трех гривен, он потом его продает дороже, а эту прибыль затем он направляет в бюджет”, – сказал он. При этом, по словам Витренко, “Нафтогаз” убыточен.

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