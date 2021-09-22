France 2 – подорожание бензина во Франции бьёт по карману сельских жителей

Жители сельских районов Франции жалуются на стремительный рост цен на автомобильное топливо за последний год, пишет France 2. Как передаёт телеканал, подорожание бензина и дизеля больно ударило по сотрудникам, вынужденным ездить на работу за несколько десятков километров от дома. Если некоторые из них подумывают о смене дизельного автомобиля на электрический, другие вынуждены искать работу ближе к дому, чтобы хоть немного сократить расходы, отмечается в репортаже.

Вот уже 20 лет Патрик Копье ежедневно садится за руль автомобиля, чтобы отправиться в офис.

ПАТРИК КОПЬЕ, автомобилист: Я езжу 45 километров туда, 45 километров обратно…

Всего 90 километров между севером департамента Изер и Лионом и расходы на топливо, которые не прекращают расти.

ПАТРИК КОПЬЕ: Я заправляю полный бак на 75 евро, раньше было около 60. Но у нас нет выбора, нужно платить, чтобы ездить на работу.

На 30 евро в месяц больше по сравнению с началом года. Этот менеджер отныне сбавляет скорость на шоссе.

ПАТРИК КОПЬЕ: Я еду 110—115.

Пересесть на поезд? Патрик Копье счёл эту идею слишком затруднительной с точки зрения расписания. Сегодня он подумывает обменять свой старенький дизельный автомобиль на электромобиль.

ПАТРИК КОПЬЕ: Мы пытаемся поменять машину, но на это тоже требуется время и определённый бюджет.

120 километров в день, чтобы добраться до работы. Кристиан Мунье использует свой автомобиль довольно часто, как в будни, так и в выходные.

КРИСТИАН МУНЬЕ, автомобилист: Да, в сельской местности приходится много ездить. Куда угодно.

12 километров до гипермаркета, кроме того, визиты к врачу, другие дела — расстояния увеличиваются, как и количество остановок для заправки.

КРИСТИАН МУНЬЕ: Расходы на топливо составляют 15 процентов моей месячной зарплаты.

Выбор в пользу жизни в сельской местности с двумя автомобилями влечёт за собой расходы на топливо, выросшие на 80 евро в последние месяцы. Изабель Мунье тоже работает за 60 километров от дома. И расчёт с каждым днём становится всё более тщательным.

ИЗАБЕЛЬ МУНЬЕ, автомобилист: Мы делали всё, что было нужно, но мне вскоре придётся сменить работу, чтобы хоть немного сократить расходы на топливо.

КРИСТИАН МУНЬЕ: Да, мы ограничиваем себя в дальних поездках. Мы можем выехать куда-то разок время от времени, но не постоянно.

На автозаправках цены, похоже, стабилизировались, но мировой спрос на бензин остаётся крайне высоким, и снижения в ближайшее время не предвидится.

Дата выхода в эфир 19 сентября 2021 года.