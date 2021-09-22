 

France 2 – подорожание бензина во Франции бьёт по карману сельских жителей

22.09.2021, 15:22, Новости дня
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Жители сельских районов Франции жалуются на стремительный рост цен на автомобильное топливо за последний год, пишет France 2. Как передаёт телеканал, подорожание бензина и дизеля больно ударило по сотрудникам, вынужденным ездить на работу за несколько десятков километров от дома. Если некоторые из них подумывают о смене дизельного автомобиля на электрический, другие вынуждены искать работу ближе к дому, чтобы хоть немного сократить расходы, отмечается в репортаже.

Вот уже 20 лет Патрик Копье ежедневно садится за руль автомобиля, чтобы отправиться в офис.

ПАТРИК КОПЬЕ, автомобилист: Я езжу 45 километров туда, 45 километров обратно…

Всего 90 километров между севером департамента Изер и Лионом и расходы на топливо, которые не прекращают расти.

ПАТРИК КОПЬЕ: Я заправляю полный бак на 75 евро, раньше было около 60.  Но у нас нет выбора, нужно платить, чтобы ездить на работу.

На 30 евро в месяц больше по сравнению с началом года. Этот менеджер отныне сбавляет скорость на шоссе.

ПАТРИК КОПЬЕ: Я еду 110—115.

Пересесть на поезд? Патрик Копье счёл эту идею слишком затруднительной с точки зрения расписания. Сегодня он подумывает обменять свой старенький дизельный автомобиль на электромобиль.  

ПАТРИК КОПЬЕ: Мы пытаемся поменять машину, но на это тоже требуется время и определённый бюджет.

120 километров в день, чтобы добраться до работы. Кристиан Мунье использует свой автомобиль довольно часто, как в будни, так и в выходные.

КРИСТИАН МУНЬЕ, автомобилист: Да, в сельской местности приходится много ездить. Куда угодно.

12 километров до гипермаркета, кроме того, визиты к врачу, другие дела — расстояния увеличиваются, как и количество остановок для заправки.

КРИСТИАН МУНЬЕ: Расходы на топливо составляют 15 процентов моей месячной зарплаты.

Выбор в пользу жизни в сельской местности с двумя автомобилями влечёт за собой расходы на топливо, выросшие на 80 евро в последние месяцы. Изабель Мунье тоже работает за 60 километров от дома. И расчёт с каждым днём становится всё более тщательным.

ИЗАБЕЛЬ МУНЬЕ, автомобилист: Мы делали всё, что было нужно, но мне вскоре придётся сменить работу, чтобы хоть немного сократить расходы на топливо.

КРИСТИАН МУНЬЕ: Да, мы ограничиваем себя в дальних поездках. Мы можем выехать куда-то разок время от времени, но не постоянно.

На автозаправках цены, похоже, стабилизировались, но мировой спрос на бензин остаётся крайне высоким, и снижения в ближайшее время не предвидится.

Дата выхода в эфир 19 сентября 2021 года.



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