“Мы этот вызов принимаем”. Ермак назвал покушение на Шефира вызовом Зеленскому и его команде

“Сегодня в Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины и нашего друга Сергея Шефира. Правоохранители сообщили, что обстрел совершили около 10 утра. Ранен водитель, который находится в реанимации”, – отметил руководитель Офиса президента.

Ермак призвал правоохранителей “принять все необходимые меры для того, чтобы задержать нападавшего”.

“Преступник должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками, – подчеркнул глава ОПУ. – Покушение на Сергея Шефира – это вызов нашему президенту, а значит, и нам всем. Мы этот вызов принимаем и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают”.

Далее будут действовать “справедливость и закон”, резюмировал Ермак.

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Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. Автомобиль Шефира не бронирован.

Глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в него. Сам нардеп назвал три версии произошедшего, среди них одна “российская”.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стрельба cвязана с борьбой президента против олигархов.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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