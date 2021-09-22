В Хабаровском крае России исчез с радаров самолет с шестью людьми на борту
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“Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В районе 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров и связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа”, – говорится в сообщении.
По факту происшествия Следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса РФ.
ТАСС пишет, что самолет пропал в заповеднике Хехцир. Район возможного нахождения борта уже определили, на место отправились спасатели.
Аварийный маяк Ан-26 сигналов не подавал, а экипаж о неполадках не докладывал.
Среди версий происшествия рассматриваются ошибка пилотирования и погодные условия, из-за которых самолет мог врезаться в заповеднике в сопку.
Контекст:
Ан-26 – разработанный в КБ “Антонов” военно-транспортный самолет с двумя турбовинтовыми двигателями. Экипаж состоит из шести человек.
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