 

В Хабаровском крае России исчез с радаров самолет с шестью людьми на борту

22.09.2021, 15:14, Новости дня
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“Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В районе 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров и связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа”, – говорится в сообщении.

По факту происшествия Следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса РФ.

ТАСС пишет, что самолет пропал в заповеднике Хехцир. Район возможного нахождения борта уже определили, на место отправились спасатели.

Аварийный маяк Ан-26 сигналов не подавал, а экипаж о неполадках не докладывал.

Среди версий происшествия рассматриваются ошибка пилотирования и погодные условия, из-за которых самолет мог врезаться в заповеднике в сопку.

Контекст:

Ан-26 – разработанный в КБ “Антонов” военно-транспортный самолет с двумя турбовинтовыми двигателями. Экипаж состоит из шести человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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