Шефир сообщил, что во время покушения был в служебном автомобиле “Квартала 95”

Говоря о причинах покушения, Шефир подчеркнул, что считает целью нападения не лично себя, а запугивание президента.

“Потому что я езжу на служебном автомобиле студии “Квартал”, он не бронированный, охраны я никогда не брал – наверное, теперь заставят меня взять охрану. Это своего рода какие-то неудобства, ну, буду привыкать. Часто сам за рулем езжу, люблю это дело. Ну, буду привыкать к новому образу жизни”, – рассказал Шефир.

По его словам, 70% времени ездит с водителем, а в выходные предпочитает сам садиться за руль.

Шефир отметил также, что машину обстреляли в месте, где не было мобильной связи.

“Водитель в первый момент от шока пытался остановиться. Я сказал: “Гони!” По дороге – там еще местность такая, где связи нету мобильной, – я начал дозваниваться, мы доехали до стоянки АТБ”, – рассказал он, отметив, что, если бы водитель остановился, скорее всего, покушение было бы удачным.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия. Шефир не пострадал, его водитель ранен. Автомобиль Шефира не бронирован.

По информации прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба связана с борьбой президента против олигархов.

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, “в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб”.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После покушения президент пообещал, что “ответ будет сильным”.

Издание “ГОРДОН” ведет онлайн-репортаж.

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