“Ощущение того, что реализуют киношный сценарий”. Береза прокомментировал покушение на Шефира

По словам политика, в окружении Зеленского говорили, что “он панически боится покушения на себя”.

“Зеленского реально запугали тем, что на него может быть покушение и на сегодняшний день, у президента паранойя на этот счет. Поэтому сегодняшнюю историю можно по разному разыграть. [Глава Офиса президента Андрей] Ермак может легко нагнетать ситуацию и убедить Зеленского, что все плохо и надо начинать закручивать гайки, пусть даже с нарушением прав и свобод граждан. И можно даже по путинскому сценарию”, – отметил Береза.

По его мнению, о таком сценарии говорит эмоциональная реакция генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая заявила, что покушением на Шефира был “брошен вызов правоохранительной системе”.

“А [советник главы ОПУ Михаил] Подоляк, не дожидаясь озвученные версий от профильных органов, сразу определил виноватых. Он озвучил, что ситуацию с Шефиром квалифицирует, как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов. Вот поэтому у меня появилось ощущение того, что все это подстроено. Ощущение того, что реализуют киношный сценарий. Зеленский и Шефир могли знать об этом или не знать, но теперь они обязаны реагировать на ситуацию”, – подчеркнул экс-нардеп.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6868048719887842

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. Автомобиль Шефира не бронирован.

Глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в него. Сам нардеп назвал три версии произошедшего, среди них одна “российская”.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стрельба cвязана с борьбой президента против олигархов.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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