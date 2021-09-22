 

Эксперт рассказал, кто в РФ будет покупать новые iPhone 13

22.09.2021, 15:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский эксперт Эльдар Муртазин из аналитического агентства Mobile Research Group, пояснил, для кого в РФ предназначены новые смартфоны iPhone 13. По его мнению, такие гаджеты остаются недоступными для обычных пользователей со средними доходами.

Муртазин утверждает, что новые устройства «Яблочной» компании слишком дороги для того, чтобы их использовали просто как средства для связи. Но есть люди, которым нужны статусные вещи, уточняет эксперты. Именно они, в первую очередь, спешат покупать новинки, обращая внимание, прежде всего, на самые дорогие модели.

Даже если денег на флагманскую версию не хватает, они купят менее дорогой аппарат. Главное, чтоб это был iPhone из последней линейки, которые станет одним из маркеров успешности человека.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.03 / Первый мэр Севастополя Семенов: Если было бы оказано хоть малейшее сопротивление зеленым человечкам, на открытый шаг оккупации Россия не пошла бы

28.07 / Российские пловцы завоевали серебро на Олимпиаде

05.05 / “Будем иметь бешеную заболеваемость все лето”. Врач-инфекционист опасается прихода “индийского” штамма COVID-19 в Украину

14.06 / “Он держался хорошо. Это муки”. Сын Григория Чапкиса назвал причину смерти отца

02.10 / Белоруссия отозвала послов в Польше и Литве

30.10 / Эксперт рассказал о недобросовестном поведении западных ИТ-гигантов в России

28.01 / Байден намерен восстановить отношения с ЕС, укрепить НАТО и противостоять России и Китаю – советник

10.11 / Гривна продолжает дорожать относительно евро и доллара

17.03 / Peugeot начал продажи в РФ нового компактвэна Partner Crossway

27.10 / Американцы нашли воду на Луне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика