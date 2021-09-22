Эксперт рассказал, кто в РФ будет покупать новые iPhone 13

Российский эксперт Эльдар Муртазин из аналитического агентства Mobile Research Group, пояснил, для кого в РФ предназначены новые смартфоны iPhone 13. По его мнению, такие гаджеты остаются недоступными для обычных пользователей со средними доходами.

Муртазин утверждает, что новые устройства «Яблочной» компании слишком дороги для того, чтобы их использовали просто как средства для связи. Но есть люди, которым нужны статусные вещи, уточняет эксперты. Именно они, в первую очередь, спешат покупать новинки, обращая внимание, прежде всего, на самые дорогие модели.

Даже если денег на флагманскую версию не хватает, они купят менее дорогой аппарат. Главное, чтоб это был iPhone из последней линейки, которые станет одним из маркеров успешности человека.