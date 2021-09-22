Грузия угодила в международный скандал из-за слежки за дипломатами

Посол Грузии при ЕС Вахтанг Махароблишвили вызван руководством этой организации для дачи объяснений о возможной прослушке иностранных дипломатов спецслужбой страны, сообщил глава миссии ЕС в Грузии Карл Хартцель, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, ЕС «очень серьезно» относится к сообщениям на эту тему, так как возможная слежка за дипломатами нарушает Венскую конвенцию.

Он сообщил, что находится в контакте с правительством Грузии по этому вопросу.

«Неестественно, чтобы такой друг и партнер как Грузия, занималась такими действиями», – сообщил посол Хартцель.

На днях оппозиционные грузинские ТВ сообщили, что анонимно получили файлы тайных записей дипломатов, политиков, священников и журналистов, которые якобы сделаны Службой госбезопасности. Все это касается их личной жизни и переговоров. Генпрокуратура Грузии начала активное следствие. Власти признали, что авторитету страны нанесен ущерб. При этом они предлагают дождаться расследования.

Оппозиционный депутат Мамука Хазарадзе заявил, что «такой международный скандал не пройдет бесследно для Грузии».

«Пострадал международный имидж Грузии, мы теряем международных партнеров, нарушены международные конвенции, ведется слежка за стратегическими партнерами и друзьями. Это преступление перед страной и народом. Вся ответственность – на правящей «Грузинской мечте», – сказал Хазарадзе.

Зампред парламента от «Грузинской мечты» Давид Сергеенко заявил, что «политически жизненно важно как можно скорее получить итоги расследования».