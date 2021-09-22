 

Грузия угодила в международный скандал из-за слежки за дипломатами

22.09.2021, 14:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПосол Грузии при ЕС Вахтанг Махароблишвили вызван руководством этой организации для дачи объяснений о возможной прослушке иностранных дипломатов спецслужбой страны, сообщил глава миссии ЕС в Грузии Карл Хартцель, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, ЕС «очень серьезно» относится к сообщениям на эту тему, так как возможная слежка за дипломатами нарушает Венскую конвенцию.

Он сообщил, что находится в контакте с правительством Грузии по этому вопросу.

«Неестественно, чтобы такой друг и партнер как Грузия, занималась такими действиями», – сообщил посол Хартцель.

На днях оппозиционные грузинские ТВ сообщили, что анонимно получили файлы тайных записей дипломатов, политиков, священников и журналистов, которые якобы сделаны Службой госбезопасности. Все это касается их личной жизни и переговоров. Генпрокуратура Грузии начала активное следствие. Власти признали, что авторитету страны нанесен ущерб. При этом они предлагают дождаться расследования.

Оппозиционный депутат Мамука Хазарадзе заявил, что «такой международный скандал не пройдет бесследно для Грузии».

«Пострадал международный имидж Грузии, мы теряем международных партнеров, нарушены международные конвенции, ведется слежка за стратегическими партнерами и друзьями. Это преступление перед страной и народом. Вся ответственность – на правящей «Грузинской мечте», – сказал Хазарадзе.

Зампред парламента от «Грузинской мечты» Давид Сергеенко заявил, что «политически жизненно важно как можно скорее получить итоги расследования».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Три игрока НБА подхватили коронавирус

29.06 / Охранник московского супермаркета порезал ножом посетителя

19.09 / Трамп удивился критике «хороших отношений» с Путиным

14.07 / Компания Apple выпустит особый аккумулятор-магнит

24.10 / В Госдуме отреагировали на «тайные» санкции Британии против России

09.10 / Глюк получила Нобелевскую премию по литературе

10.02 / Визит Борреля в Москву – не «несчастный случай на работе», а «рентген» отношений РФ — ЕС

06.01 / Лукашенко заявил, что он «намертво загнан» в одну команду с Путиным

09.09 / В СНБО провели заседание по разработке Стратегии морской безопасности Украины

06.10 / Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика