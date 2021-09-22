“Штраф в 170 тыс. грн”. Кабмин Украины предложил усилить ответственность за подделку COVID-сертификатов

Предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Штраф в 68 тыс. грн или лишение свободы до двух лет с лишением права занимать должность до трех лет предлагают ввести для врачей, которые вносят ложную информацию о прививках.

Штраф в 170 тыс. грн или лишение свободы до трех лет предлагают ввести за подделку COVID-сертификатов с целью распространения.

“Надеемся, что парламент поддержит эту инициативу”, – заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

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